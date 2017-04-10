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ضبط 13 شخصًا أثناء تنقيبهم عن الذهب في العلاقي بأسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 13 شخصًا أثناء تنقيبهم عن الذهب في العلاقي بأسوان اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

ضبط مكتب مخابرات حرس الحدود بالعلاقي، 13 شخصا بينهم سوداني، بحوزتهم كمية كبيرة من الأحجار المخلوطة بالذهب، أثناء محاولتهم التنقيب عن الذهب.

تلقى اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إخطارا بتحرير محضر بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بالعلاقي، متضمنا ضبط 13 شخصا من أسوان، بينهم مواطن سوداني مقيم في البحر الأحمر، حال تواجدهم بالمنطقة الصحراوية بالعلاقي، بقصد التنقيب عن الذهب، وعثر بحوزتهم على 164 جوالا تحوي كمية من الأحجار المخلوطة برايش معدن الذهب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم (1201 / 2017) إداري القسم، وجار العرض على النيابة العامة.

التنقيب عن الذهب

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