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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (1)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (1)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (2)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (2)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (3)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (3)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (4)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (4)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (5)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (5)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (6)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (6)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (7)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (7)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (8)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (8)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (9)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (9)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (10)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (10)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (11)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (11)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (12)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (12)

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (13)محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (13)

كفر الشيخ - إسلام عمار

قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، العزاء في ضحايا تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا و"المرقسية" بالإسكندرية، وذلك بكنيسة مار جرجس بدسوق، برفقة اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري.

وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا بيشوى، مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى وبلقاس ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل المطرانية، والقمص بيشوى بطرس راعى كنيسة مار جرجس بدسوق.

وقال محافظ كفر الشيخ إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء من أبشع جرائم الإرهاب، والأعمال الخسيسة، التي تخالف تعاليم كل الأديان، ومحاولة فاشلة تستهدف زعزعة استقرار الوطن، ووحدته الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن مثل تلك الجرائم لن تزيد أبناء الوطن إلا إصرارًا على الالتفاف حول القيادة السياسية لدحر الإرهاب، مضيفًا: "الشعب المصري على قدر كبير من الثقافة والوعي الكافي بالأغراض الدنيئة البشعة، التى يريدها هؤلاء الخونة المرتزقة رؤوس الفتنة".

من جانبه قال نيافة الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى وبلقاس ودير القديسة دميانة، إن الجيش وأجهزة الشرطة قادرون على حماية الوطن ومقدساته، موضحًا أن "ما تفعله هذه العصابات الإجرامية اتباع للشيطان، وهي محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب، ولا يمكن أن تنتصر عصابة على الدولة وبخاصة دولة بقوة وحجم ".

وأضاف نيافة الأنبا بيشوى: "الإرهاب بمثابة ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ في المجتمع لابد من اجتثاث جذورها واستئصالها وهذا ما يحدث الان في محاربة مصر للإرهاب والضريبة هى دماء المصريين الابرياء العزل"؛ داعيًا الله عز وجلّ أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا".

حضر العزاء الدكتور محمد السروى مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أسامة كامل رئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، والدكتور جمال الهلفى عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين، وعدد من الكهنة ورجال الدين من الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

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