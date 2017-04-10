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ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود

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مصراوي Masrawy

ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (1)ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (1)

ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (2)ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (2)

ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (3)ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (3)

ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (4)ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (4)

ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (5)ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (5)

ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (6)ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود (6)

البحيرة – أحمد نصرة:

تسبب ثعبان ضخم من نوع "كوبرا" في إحداث حالة من الذعر بين أهالي مساكن مبارك أسفل الكوبري العلوي، بمدينة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بعدما لاحظه البعض على حافة ترعة.

وقال محمد علي، أحد الأهالي، لـ"مصراوي" إن تراكم القمامة وتقاعس الوحدة المحلية عن تنظيف وتطهير تلك الأماكن باستمرار، تسبب في انتشار الحشرات والزواحف بما يهدد حياة المواطنين وأطفالهم.

واستطاع مواطن يدعى هاني مصطفى، اصطياد الثعبان، لينهي مخاوف السكان، قبل أن يضرم بعضهم النيران في البوص الموجود على حافة الترعة.

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