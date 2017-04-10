وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد

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عقد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مديري الإدارت الفرعية ومفتشي المساجد بالإدارات؛ لبحث سبل تأمين المساجد.

وخلال الاجتماع، وجه "زيادة"، بالحضور والتواجد في المساجد والزوايا بطريقة رسمية ومنتظمة لعدم ترك أي فرصة لأحد من إعطاء أي توجيهات أو أفكار معينة وفق الأهواء والانتماء، مؤكدا "تحمل جميع من يعملون بالمسجد مخالفة ذلك إذا حدث".

كما طالب بالاطمئنان على جميع المناطق بالمسجد من مآذن وأسقف وسلالم وملحقات المساجد، والاطمئنان على من يعملون بالملحقات، وجمع المفاتيح من الجميع، ويتحمل مسؤولية ذلك من يعملون بالمسجد والمفتش ومدير الإدارة.

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وشملت التعليمات "منع دخول شنط مجهولة إلى المساجد، ومنع قيام أي أحد غير معلوم بالتصوير في المساجد"، والانتهاء من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار، وسرعة تنفيذ التعليمات والتواصل الدائم مع المديرية.