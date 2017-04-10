صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف

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كتب - محمد عباس

اتخذت مديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء طارق حسونة، إجراءات أمنية مشددة لتأمين مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، عقب تفجير كنيسة مار جرجس، أمس.

ودفعت قوات الشرطة بتشكيلات الأمن المركزي، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط المسجد، ومنعت المصلين من أداء صوات "العصر - المغرب - العشاء) أمس، وسط تمركز خبراء المفرقعات داخل المسجد، لفحص المارة والدفع بسيارة مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة للتعامل مع الأجسام الغريبة.

وقال عطية الفلاح، مالك محل مجاور للمسجد، إن المسؤولين عن المسجد، أخرجوا جميع المتواجدين بالداخل، موضحًا أن هذا التأمين لم يشهده المسجد من قبل.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات للتحرير، أن الإجراءات المكثفة التى شهدها المسجد والطرق المؤدية إليه ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية، لورود معلومات عن احتمالية استهدافه من قبل خلية إرهابية، خاصة أنه أحد المنشآت الهامة التي تزدحم بالزوار والمصلين.

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وأضاف المصدر، أن مدير الأمن ونائبه، أصدرا تعليماتهما بفتح أبواب المسجد في صلاة فجر اليوم قبل موعد الصلاة المحدد بدقائق، مع تفتيش جميع الوافدين من قبل خبراء المفرقعات؛ لمنع تسلل أي عنصر إرهابي أو مشتبه فيه، مشيرًا إنه تم إعادة فتح المسجد وأدى المصلون صلاة فجر وظهر اليوم.

وكانت مدينة طنطا، شهدت أمس الأحد، واقعة تفجير كنيسة مار جرجس بشارع علي مبارك، مما أسفر عن سقوط 27 شهيدًا و72 مصابًا.

وقرر اللواء مجدي عبد الغفار، إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية السابق، ونقله إلى ديوان عام الوزارة، والإطاحة باللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية.