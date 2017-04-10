الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب وفتح آفاق واعدة لهم لحمايتهم من الأفكار المتطرفة التي تروج لها الجماعات الإرهابية، والعمل على تمكينهم من الانخراط في عمليات التنمية من خلال بناء قدراتهم ومشاركتهم في المجال السياسي وتنشيط الاقتصاد لإنتاج فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية خاصة التعليم والصحة وبناء نظم اجتماعية تعزز المساواة وتجنب التمييز .

وأكد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي، في كلمته التي ألقاها أمام افتتاح الدورة الـ40 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي انطلقت، الإثنين، بمقر الإمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة ليبيا، أهمية الدور المحوري للشباب في التنمية المستدامة في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة استغلال طاقاتهم في تسريع عجلة النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية.

وحذر علالي من الحراك غير المسبوق الذي يشهده الوطن العربي خاصة بين الشباب من خلال احتجاجه على البطالة والتهميش وغياب مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل علمي صحيح.

وطالب بضرورة العمل على ملء حالة الفراغ التي يعانيها الشباب العربي خاصة الفئات المهمشة والفقيرة وفي مناطق النزاعات، لافتًا إلى أن معدل البطالة في المنطقة العربية يبلغ ٣٠% ونسبة الشباب في مجال العمل لا تتعدى ٢٤% مقابل ٥٠% عالميًا، كما أن نسبة تصويتهم في المنطقة هي الأقل عالميًا وتبلغ ٦٨%.

شاهد أيضا

وشدد علالي على ضرورة أن تكون قضايا الشباب في صلب عمليات الإصلاح والتغيير والتقدم في العالم العربي، داعيًا في الإطار ذاته إلى النهوض بالرياضة والتربية البدنية وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية لإعداد جيل يتمتع بالصحة والقوة والمشاركة في التنمية الاقتصادية.

من جانبه، دعا الدكتور أحمد عمر معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم والاهتمام بالتعليم وصقل مهاراتهم التدريبية ومشاركتهم في صنع القرار والعمل على توفير فرص العمل التي تلبي طموحاتهم عبر التمكين الاجتماعي، وتنمية ثقافة الحوار والمواطنة الفاعلة.

كما دعا عمر، في كلمته عقب تسلمه رئاسة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ 40، بالجامعة العربية، إلى إيجاد حلول تضع الشباب العربي على الطريق الصحيح من خلال تحفيز الشباب على التفكير الإيجابي في العلم والعمل وصياغة الآليات المناسبة لتشجيع المواهب.