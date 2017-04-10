البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في التظاهر السلمي والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية، والمعروف إعلاميًا بقانون التظاهر.

وأعلن عبد العال، رئيس المجلس موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريُا وهي ثلثي أعضاء المجلس، بعد طالب الأعضاء الموافقين على القانون بالوقوف.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت كنيستى طنطا والإسكندرية.