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بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس

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بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس

التحرير

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تفقد اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اليوم الإثنين، إجراءات تأمين الكنائس والمطرانيات بالمحافظة.

ووجه "دويدار"، الخدمات الأمنية بمراعاة الحرم الآمن، وإحكام السيطرة الكاملة على المداخل والمخارج من خلال الفحص الجيد للمترددين عليها، واستخدام التقنيات الحديثة (بوابات الكشف عن المعادن، كاميرات المراقبة).

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وطالب مدير الأمن، إدارة الحماية المدنية بالتعقيم المستمر على مدار اليوم الكامل لحرم الكنائس والمطرانيات، وفحص المترددين عليها، وقيام قسم المرافق برفع الإشغالات بمحيط حرم بتلك المنشآت، وتصدي إدارة المرور للمواقف العشوائية بنطاق الحرم الآمن.

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وطالب اللواء فيصل دويدار، عناصر البحث الجنائي بتفعيل دورها البحثي، والرصد الفوري لأي محاولات تهدف لتوجيه أعمال عدائية لتلك الدور، والتصدي الحاسم لها، كما وجه نواب القطاعات ومساعديه والفرق الجغرافية ومأموري المراكز والأقسام بتعزيز الخدمات المعينة على الكنائس والمطرانيات، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتأمينهم، والمرور المستمر على الخدمات.

 

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التحرير

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