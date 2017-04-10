بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية

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شهدت مراسم جنازة شهداء تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة في الطريق المؤدي إلى دير الشهيد مارمينا العجايبي بمنطقة كينج مريوط .





ورصدت "التحرير" تواجد مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر على رأس قوات التأمين المتواجدة بالطريق، فيما تمركزت قوات أمنية في 3 كمائن متتالية على بعد 500 متر قبل الوصول للدير، شاركت خلالها عددا من قوات مكافحة الإرهاب وخبراء المفرقعات وتشكيلات الأمن المركزي.





فيما قام شباب الكشافة الخاصة بدير مارمينا بتنظيم علميات الدخول والتفيش عبر خمسة بوابات إلكترونية نشروها على المدخل الرئيسي للدير، الذي يبعد 300 متر عن مكان إقامة الجنازة.

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شارك في مراسم الجنازة عدد كبير من الكهنة والرهبان من بينهم الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، والخمس مدن الغربية، والأنبا بطرس، الأسقف العام، والأنبا دانيال، أسقف المعادي، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس.





كان انتحارى قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أمس، مما أسفر عن سقوط 17 شهيدا وإصابة 41 آخرين، نقلوا لمستشفيات الأميري الجامعي، الشرطة، ومصطفى كامل العسكري.