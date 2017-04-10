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"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

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"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية "جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت- ياسمين محمد:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زواج شهاب علاء الدين مكي، الملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من فاطمة ناصر محمد إبراهيم بودخان المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري، في عددها الصار اليوم الإثنين.

وتأتي موافقة الرئيس طبقا لنص البند رقم (2) من المادة 5 بالقانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، و اللتي تشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي ألا يكون متزوجًا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجًا ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممكن اكتسب جنسية جمهورية العربية".

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