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خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد

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مصراوي Masrawy

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (1)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (1)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (2)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (2)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (3)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (3)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (4)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (4)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (10)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (10)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (11)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (11)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (12)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (12)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (13)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (13)

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (14)خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة (14)

السويس – حسام الدين أحمد:

قدم اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء "أ.ح" محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، اليوم الإثنين، العزاء في شهداء حادثي تفجيري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا، وذلك بكنيسة مارجرجس بالصباح يرافقهم القيادات الأمنية والتنفيذية.

واستقبل الأنبا بموا، أسقف السويس، والقمص أنطونيوس ميلاد، وكيل المطرانية، والآباء الكهنة، المعزين، وقال اللواء أحمد حامد في تصريحات صحفية إن "الوطن لن يهزم وباق في وجه الإرهاب، طالما هناك الشعب المصري الأصيل الذي يعرف الرحمة والتسامح ويقدر قيم الروح الوطنية، ويحميه الجيش الوطني الذي يخرج من نسيج هذا الشعب، ورجال الشرطة الأوفياء".

وأشار اللواء حامد إلى أنه مع استشهاد كل فرد في عمل إرهابي خسيس تولد العزيمة والتحدي في 1000 فرد آخرين، سواء كان هذا الشهيد من رجال الجيش أو الشرطة أو المواطنين فهم كلهم مصريين.

وأعرب الأنبا بموا عن شعوره بروح المحبة في زيارة الوفد الرسمي، وقال خلال الزيارة إنه "رغم الجهود الملقاة على عاتقهم إلا انهم أصروا على الحضور"، وتمنى أن تسود أجواء المحبة جميع أرجاء الوطن ويختفي ذلك الشر من ربوع .

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت أن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لـ"مصراوي" إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباح أمس الأحد، وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة، وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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