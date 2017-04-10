بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم الإثنين، قسم شرطة ثان أسوان وإدارة المرور وإدارة قوات الأمن ومركز التدريب.

وجاءت الجولة التفقدية في إطار المتابعة اليومية والميدانية لمدير الأمن لتوعية القوات بالأحداث الراهنة وما تشهده الساحة الداخلية من تزايد العمليات الإرهابية، للعمل على رفع درجة الاستعداد القصوى والحيلولة دون حدوث أعمال إرهابية أو تخريبية.

وحث مدير الأمن القوات على جدية الأداء وترسيخ روح المسئولية في المواجهة الجادة لكافة التحديات وفرض أقصى درجات السيطرة واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد التأمين الذاتي للقوات.