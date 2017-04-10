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خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس

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مصراوي Masrawy

خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام (1)خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام (1)

خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام (2)خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام (2)

خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلامخفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام

خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام (4)خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام (4)

السويس ـ حسام الدين أحمد:

انتظمت الصلوات في كنائس السويس بشكل طبيعي، اليوم الإثنين، وسط أجواء الحزن على سيطرت على المصلين بعد الحادثين الإرهابيين، اللذين استهدفا الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وماري جرجس بطنطا، وأسفرا عن عشرات الشهداء والمصابين.

واستمر العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية في الكنائس، بعد الانتهاء من الصلاة صباحا، وتوافدت المتطوعات للعمل في الحضانات والكنائس الملحقة بالكنائس، كما احتشد الأقباط لأداء صلاة "البصخة" المقدسة، التي امتزجت فيها المشاعر بين آلام البصخة وأفراح زف الشهداء للسماء، بمشاركة القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس، والقمص بيشوي عزيز، والقس سيرافيم شفيق، والقس موسي سمير، وسط تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة وعناصر الجيش الثالث الميداني.

وقال القمص انطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، في تصريحات لـ"مصراوي" إن كنائس السويس خفضت أوقات الصلاة من 3 ساعات صباحا، و3 مساء، في أسبوع الآلام إلى 4 ساعات فقط طوال اليوم، تبدأ في السابعة صباحا وحتى التاسعة، وكذلك من السابعة وحتى التاسعة مساءً، على مدار بقية أيام الأسبوع.

وأرجع القمص أنطونيوس، القرار، للتخفيف ولتيسير عمل رجال الشرطة وعناصر الجيش المكلفين بتأمين دور العبادة، والذين لا يبخلون بأرواحهم في سبيل حماية المواطنين.

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