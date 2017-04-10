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«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

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«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري «فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

التحرير

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طرحت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز فى ، سيارتها "تيبو" بفئتين فى سوق السيارات المصري، وذلك بعد طرحه لإصدار ذو أربعة أبواب من السيارة تيبو في أوروبا.

ويأتي طرح "فيات تيبو" في مصر، بالتزامن مع إعلان الشركة عن تعيين فرانشيسكو موناكو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة فى مصر.

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وتجسد تيبو الجديدة كليًا ذات الأربعة أبواب، والمصممة منذ البداية كسيارة صالون تقليدية، مفهوم جديد يعزز التصميم الإيطالي المتزن والمثالي من أجل ضمان الحصول على الشخصية والتصميم دون المساس بالأداء الوظيفي.

وحصدت عائلة تيبو جائزة منظمة Autobest المرموقة كـ"أفضل سيارة للشراء 2016"، حين تم اختيارها من قِبل لجنة تحكيم مكونة من 26 صحفياً من أوثق مجلات السيارات في أوروبا.

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التحرير

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