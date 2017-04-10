كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش

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خرج كريم فتحي، لاعب المنتخب الوطني الأول للاسكواش، من منافسات بطولة الجونة الدولية، بعد الخسارة أمام الألماني سيمون روزنر بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16.

وضمن إطار نفس الدور، تأهل البيروفي ديجو أليس بعد فوزه على نظيره المكسيكي سيزار ساليزار بنفس النتيجة.

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كما تأهلت الهندية جوشانا تشينابا بعد فوزها على الانجليزية اليسون وواترز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في منافسات بطولة العالم للسيدات.

وتستكمل المواجهات مساء اليوم الإثنين، بلقائي فارس الدسوقى والاسترالي ريان كوكسيلي وكريم عبدالجواد مع الإسباني بورخا جولان، فيما تلعب رنيم الوليلي مع الأمريكية أوليفيا راتشفورد.