بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي قرية أبو مصطفى، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أمين شرطة عصام أحمد الديب، الذي استشهد متأثرا بإصابته في التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وانطلقت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد القرية حتى مقابر أسرة الشهيد ردد خلالها المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص للشهداء والقضاء على الإرهاب الغاشم.

شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية، بالاضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز إيتاي البارود ومحافظة البحيرة.

كان انفجاران، وقعا، أمس الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.