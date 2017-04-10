أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جنازة الشهيد عصام الديب (1)جنازة الشهيد عصام الديب (1)

جنازة الشهيد عصام الديب (2)جنازة الشهيد عصام الديب (2)

جنازة الشهيد عصام الديب (3)جنازة الشهيد عصام الديب (3)

جنازة الشهيد عصام الديب (4)جنازة الشهيد عصام الديب (4)

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي قرية أبو مصطفى، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أمين شرطة عصام أحمد الديب، الذي استشهد متأثرا بإصابته في التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وانطلقت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد القرية حتى مقابر أسرة الشهيد ردد خلالها المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص للشهداء والقضاء على الإرهاب الغاشم.

شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية، بالاضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز إيتاي البارود ومحافظة البحيرة.

كان انفجاران، وقعا، أمس الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص