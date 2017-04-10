تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم

المنيا ــ ريمون الراوي:

أجلت محكمة جنايات منطقة أسيوط العسكرية، في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، إجراءات إعادة محاكمة 49 متهمًا، منسوب لهم التورط في أحداث عنف بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، لجلسة 16 أبريل الجاري.

وقال خالد الكومى، محامي المتهمين، إن المحكمة أجلت إعادة محاكمة المتهمين، لتعذر إحضارهم من محبسهم لدواعٍ أمنية.

وأضاف "الكومي" أن الجلسة المؤجلة هي ثالث جلسات محاكمة المتهمين، المنسوب لهم التورط في اقتحام قسم شرطة مغاغة شمال محافظة المنيا، وسبق وصدر بحق المتهمين حكما بالسجن المؤبد غيابيًا، في شهر يونيو الماضي.

وكانت سلطات الأمن، قد ألقت القبض على المتهمين، عقب إصدار الحكم الأول منتصف شهر سبتمبر الماضي، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.