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بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس

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مصراوي Masrawy

الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيراتالأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات

الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (2)الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (2)

الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (3)الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (3)

الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (4)الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (4)

الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (5)الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات (5)

الغربية- مروة شاهين:

زار الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور إبراهيم سالم، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، مصابي تفجير كنيسة مارجس بمستشفى جامعة طنطا، بحضور القس فيلوباتير، رئيس الملائكة بكنيسة ميخائيل بطنطا، والقمص صليب كبيش، وعدد من القساوسة والكهنة وعدد من نواب البرلمان.
اطمئن الأنبا بولا ووفد الكنيسة على حالة المصابين، وقدموا التعازي لأسر الشهداء.
يذكر أن مستشفى جامعة طنطا يوجد به 58 مصابا جراء انفجار كنيسة مارجرجس في شارع علي مبارك بطنطا، والذي أسفر عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 78 آخرين، وتم نقل عدد من الحالات الحرجة إلى معهد ناصر والمستشفى العسكري بالقاهرة.

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