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بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

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مصراوي Masrawy

يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباًفيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً

فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (2)فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (2)

فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (2)فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (2)

فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (3)فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (3)

فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (1)فيديو يثير الرعب.. ثعبان يبتلع شاباً (1)

كتبت- ميرا ماهر

بعد تداول نشطاء الفيس بوك فيديو لأهالي قرية في إندونيسيا، بعد عثورهم على جارهم المفقود بالقرب من منزله منذ عدة أيام، بداخل ثعبان ضخم من نوع "بيثونيداي"، يبلغ طوله 7 أمتار، حيث اتخذ جزء من جسم الثعبان شكل حذاء الشاب.

بدأت  القصة بعد اختفاء "سالوبيرو" والبالغ من العمر25 عاماً، وذلك أثناء حصاد زيت النخيل في قرية نائية في جزيرة سولاويسى الغربية  بإندونيسيا، ونقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمع الجيران صرخات الضحية خلال الليل، قبل أن يتم العثور عليه داخل الثعبان في وقت لاحق.

ويذكر أن "بيثونيداي" هو نوع من الثعابين والتي وجدت في أفريقيا وآسيا وأستراليا، وهو من أكبر الثعابين في العالم. 

 

كما تم تداول مقطع آخر لثعبان ابتلع ثورًا كاملاً في السودان، والذي أثار دهشة الجميع.

ومن الجدير بالذكر أن الثعبان يقتل ضحيته بضمها، وبلف جسمه حولها ثم الضغط عليها حتى تتحطم أعضاؤها، كما أنه لا يمزق ضحيته ولا يمضغها، وإنما يبتلعها. وعادةً ما يبتلع أجساماً أكبر مما يستطيعه فمه. حيث أن الفكين السفليين يتحركان بشكل مستقل عن بعضهما البعض ولكنهما يتطابقان مع الجمجمة في نهاية واحدة، وبالتالي يستطيع تحريكه بحرية وفقاً لموقع " livescience ".

 

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