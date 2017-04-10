بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

كتبت- عايدة رضوان:

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات الإنتاج الحربي، الموقع الرسمي لتحديث واستكمال بيانات 19 مليون مستفيد من بطاقات التموين الذكية www.tamwin.com.eg.

وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من أحد منافذ التموين.

وفتحت وزارة التموين، بداية أبريل الجاري، باب تحديث بيانات الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، والمقدرة أعدادهم بـما يقرُب من 19 مليون مواطن، مقيدين على حوالي 4.5 مليون بطاقة، على أن تستمر مهلة تحديث البيانات 60 يومًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الوزارة طبعت بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات، متمثلةً في الهيئة القومية للبريد المصري 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات.

وتوزع الاستمارات على المديريات ليتم توزيعها تباعًا على المديريات ومنها لمكاتب التموين ومنافذ بدالي التموين ومكاتب البريد المصري، ليتم صرفها مجانًا للمواطنين.​