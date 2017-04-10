لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل نظر القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أموال "زهير جرانه" وأسرته، لجلسة 15 مايو.

وجاء قرار التأجيل لإعادة فتح باب المرافعة.

كان النائب العام أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.