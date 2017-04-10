الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

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أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة المخلفات، الدكتور شريف الجبلي، على الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة في المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق قيمة مضافة للمخلفات بدلًا من وضعها الحالي الذي يمثل عبئ اقتصادي على الدولة للتخلص منها دون الاستفاده الاقتصادية، لافتًا إلى اتجاه العالم لهذه الصناعه كمصدر من مصادر الطاقه سواء بتحويلها إلى طاقه كهربائيه أو وقود حيوي أو بإعادة تدوير هذه المخلفات لتحقيق قيمة اقصاديه مضافة والتخلص من مشكلة تراكم المخلفات في الأحياء.

وأضاف "الجبلي" في بيان له اليوم، أن الغرفه قدمت للحكومة العديد من التوصيات لإنجاح منظومة إدارة المخلفات، وقدمت إليهم تجارب الدول الناجحة في تنظيم إدارة المخلفات مثل (ماليزيا)، كما قامت الغرفة بترجمة قانون إدارة المخلفات بدولة ماليزيا و إرساله إلى وزارة البيئة للاسترشاد به في وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، مشيرًا إلى استجابة الدولة للعديد من التوصيات التي قدمتها الشعبة والغرفة مثل (إنشاء كيان يكون مسئول عن هذه المنظومة)، وبالفعل تم إنشاء جهاز إدارة المخلفات، إضافة إلى إنتاج الطاقة من المخلفات، وجاري دراسة توصيات أخرى مثل الفصل من المنبع وغيرها.

وشدد على أهمية تحديد الأهداف و الموضوعات الرئيسية التي يجب البدء في دراستها مثل: الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بكافة الجهات المعنيه والصُنّاع، وسرعة الانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات، ودراسة مشاكل مجتمع شعبة تدوير المخلفات لوضع حلول عملية واقعية لتنمية هذه الصناعة، إلى جانب تعديل قوائم المخلفات الخطرة، والانتهاء من الكود المصري للمخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة إدارة المخلفات بحضور عضوتي مجلس النواب الدكتورة شيرين فراج، ونادية هنري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ومسئولي هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة والشركات العاملة في صناعة تدوير المخلفات.

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من جانبها أشارت الكيميائية غادة عبد المنعم رئيس جهاز إدارة المخلفات إلى قيام الجهاز بعمل استراتيجيه لإدارة المخلفات، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه الصناعة، مؤكدة أن هناك مشروعات هامة يتبناها جهاز إدارة المخلفات مثل (مشروع تدوير المخلفات الإلكترونيه)، لافتة إلى تواجد بيانات مخلفات البلاستيك، بالإضافة إلى وجود حصر تقديري لهذه المخلفات، منوهة إلى أنه جاري عمل تشريع وطني للمسئوليه الممتده للمنتج والتي تساهم في تجميع المخلفات.

وطالب الدكتور محمد الزرقا خبير البيئة العالمي بضرورة الانتهاء من الشريعات الخاصه بإدارة المخلفات، و وضع المواصفات القياسيه لمنتجات التدوير، مؤكدًا على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات في منظومة تدوير المخلفات ووضع خطط تسويقيه لهذه المنتجات، مع مراجعة وتقييم الأثر البيئي للمصانع القائمه بالتدوير وعدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المنظمه لتداول هذه المخلفات.

وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب: إن "أهم المشاكل التي تواجه منظومة تدوير المخلفات هو عدم وجود بيانات دقيقه عن المخلفات كمًا ونوعًا، وكذلك عدم وجود بيانات دقيقه عن الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات والصناعات التي تنتجها وطاقاتها الإنتاجية"، مؤكدة على ضرورة منع تصدير المخلفات قبل التفكير في استيرادها، مطالبة بإعاده تأهيل المواطن لتنفيذ عملية الفصل من المنبع والتنسيق بين كافة الجهات لتنظيم تداول المخلفات للوصول إلى zero waste خلال عام 2030 طبقًا لخطة الحكومة.