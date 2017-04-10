«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية

التحرير

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قرر الدكتور عصام توفيق، رئيس هيئة تعليم الكبار، نقل أحمد عبد المرضي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، من مقر عام الهيئة بجسر السويس إلى فرعها بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارًا منذ صدور القرار في 3 إبريل الماضي.

وقال أحمد عبد المرضي، إنه لم يتلق إخطارًا بقرار النقل منذ أن أصدره رئيس الهيئة، وفوجئ به اليوم، وأن القرار صادر فقط عقابًا له على عمله النقابي بالهيئة.

وأضاف عبد المرضي لـ"التحرير" أن رئيس الهيئة قرر نقله بسبب شكواه التي تقدَّم بها ضده للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومطالبته بتجاهل خطاب اتحاد العمال عن النقابة المستقلة للهيئة.

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وتابع عبد المرضي، "قرار النقل لن يثنيني عن ممارسة عملي النقابي وستظل النقابة تباشر عملها حتى إصدار قانون للحريات النقابية وينظم عمل النقابات".

كان عبد المرضي تقدم بشكوى لوزير التربية والتعليم باسم "اتحاد عمال مصر الحر"، أحد الكيانات النقابية التي تم تنظيمها بإعلان الحريات النقابية عام 2011، لمطالبته بإلغاء الخطاب الذي تم توزيعه على كل أفرع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع النقابة، وضمان استمرار عمل النقابة حتى يتم إصدار قانون الحريات النقابية.

يُذكر أن العشرات من العاملين بهيئة تعليم الكبار نظموا، 27 مارس الماضي، وقفة احتجاجية داخل المقر الرئيسي بجسر السويس، احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.