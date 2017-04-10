فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي

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قال مفتي الجمهورية، شوقي علام، إن مصاب شعب مصر واحد وألمه واحد ودماءه الزكية التي سفكت غدرا وخيانة واحدة، مطالبًا المصريين جميعًا وكافة المؤسسات بالالتفاف حول القيادة السياسية والقائد الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نحقق الانتصار الكامل.

وأوضح علام في تصريحات دار الإفتاء، نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن "دماء الشهداء تروي أرض الوطن، وتزيدها قوة تحت أبنائها من المجاهدين في الشرطة والجيش، وليعلم الإرهابيون أن شعب مصر العظيم تغلب بفضل الله على كل الصعاب والأشواك والفتن".

وأشارت الإفتاء إلى أن الشعب تجاوز بفضل الله مرحلة الاهتزاز إلى مرحلة الثبات والصمود التي أبهرت دول العالم أجمع، لافتًا إلى أن الإرهاب يريد الفناء والدمار وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار، والشعوب تريد الأمن والأمان.