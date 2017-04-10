البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام

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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

وتراجعت إجمالي التداولات بنحو ملحوظ لتسجل 745.09 مليون جنيه بعد التداول على 178.49 ألف سهم، ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 18.6 مليون جنيه و 4.16 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 22.79 مليون جنيه.

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أما مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة فقد تراجع بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12848.56 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 593.04 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1357.84 نقطة.