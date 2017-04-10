أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام

Google+ Print
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

وتراجعت إجمالي التداولات بنحو ملحوظ لتسجل 745.09 مليون جنيه بعد التداول على 178.49 ألف سهم، ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 18.6 مليون جنيه و 4.16 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 22.79 مليون جنيه.

شاهد أيضا

أما مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة فقد تراجع بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12848.56 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 593.04 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1357.84 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر