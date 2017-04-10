الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة»

التحرير

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وافقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، على انتداب الدكتورة شيرين علي زكي، الطبيبة البيطرية والملقبة بـ"المفتشة الجريئة"، للعمل بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، بعد شهور من وقفها عن العمل وتعسف جهة عملها معها - على حد قولها.

قالت الطبيبة البيطرية، لـ"التحرير"، إنها سعيدة بقرار انتدابها للعمل مع الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، نظرًا لتفهمه ووعيه لطبيعة ومهام الطبيب البيطري، موضحة أنها ما كانت ترغب فى ترك العمل بمحافظة الجيزة، إلّا أنها آثرت العمل بالقاهرة بعد حملة مغرضة تعرضت لها، اتهمت على إثرها بنشر أخبار عن جهة عملها، بالمخالفة للحقيقة، مؤكدة أنها كشفت عن فساد بوزارة الزراعة ولم تسىء لأي زميل أو زميلة لها.

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نوهت زكي - التي سبق ونشرت قائمة بأسماء المحال والمطاعم التي تبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي - بأن أصحاب تلك المطاعم شنّوا حملات ضدها، بعد حالة الضجة الكبيرة، حيث تضمنت تلك القائمة أسماء مطاعم شهيرة، تم تحرير محاضر لأصحابها، إلّا أنه تم شن حملة مكبرة ضدها.