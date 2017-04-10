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بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

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بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

مصراوي Masrawy

6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين الس

كتب - هشام عواض:

المكواة لا غنى عنها في حياتنا، فهي من الأسباب التي تجعلنا في مظهر حسن، لكن هناك استخدامات أخرى للمكواة غير كيّ الملابس.

نشرت صفحة "Blossom" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مقطع يوضح 6 استخدمات مذهلة للمكواة.

وكانت الاستخدامات غير التقليدية، منها صنع حافظة الأقلام من الزجاجات البلاستيكية، وتحضير "ساندويتش" بالجبن بديلَا من "التوستر"، والتخلص من آثار الشمع المنسكب.

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مصراوي Masrawy

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