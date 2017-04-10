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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية

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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

مجلس وزراء الداخلية العرب

تونس - (د ب أ):

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الاثنين التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا كنيستين في وخلفا العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، ومقرها تونس في بيان لها اليوم "ندين بكل قوة وحزم هذين العملين الإجراميين الشنيعين اللذين يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك استخفاف الإرهاب بالتعاليم الإسلامية التي تحظر التعرض لدور العبادة وقتل الأبرياء".

وأضافت الأمانة العامة أنها "على ثقة من قدرة الشعب المصري على التلاحم بكل طوائفه ومكوناته مع قوات أمنه الباسلة ومؤسساته الوطنية في سبيل مواجهة مخططات الإرهابيين لبث الفتنة وتعكير السلم الاجتماعي تحقيقا لأهدافهم الدنيئة".

وأعلنت الأمانة عن دعمها للإجراءات التي تتخذها مصر في مكافحة الارهاب.

كان تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف "داعش" أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين هزا أمس الأحد كنيسة مار جرجس بطنطا بمحافظة الغربية بوسط الدلتا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية المطلة على البحر المتوسط وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

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مصراوي Masrawy

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