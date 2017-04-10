المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة

أوسلو - (أ ش أ):

أفاد المجلس النرويجي للاجئين اليوم، الاثنين، بأن قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة نتيجة نفاد الطعام.

وأوضحت مسؤولة المجلس بجنوب السودان ريحانة زاوار - حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية - أن سكان القرى الواقعة خارج مقاطعة "أويل الوسطى" شمالي البلاد يتغذون على أوراق الشجر ومخزون البذور، لافتة إلى أن أوراق شجرة اللالوب التي يتغذى عليها السكان ذات قيمة غذائية محدودة.

ونقل بيان المجلس النرويجي عن زعيم القرية في أويل الوسطى دينج يل بيول، قوله إن حوالي 40 % من الأشخاص في قرية أموثيك يأكلون أوراق الشجر، فيما يستهلك نحو نصف سكان القرية مخزونهم من البذور.

يذكر أنه تم إعلان حالة المجاعة بمنطقتين شرقي البلاد في فبراير الماضي، وقالت وكالات إغاثة إن 100 ألف شخص يعانون المجاعة هناك، محذرة من ارتفاع العدد إلى مليون.

وتعد أزمة الغذاء الأحدث في المآسي الإنسانية التي تسببت بها الحرب الأهلية في جنوب السودان، حيث لجأ إلى الدول المجاورة 1.7 مليون شخص ونزح في الداخل 1.9 مليون آخرين.