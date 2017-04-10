إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز

موسكو - (د ب أ):

أُطلق سراح زعيم المعارضة الروسي ألكسي نافالني، الاثنين، بعد احتجازه لأسبوعين بسبب ضلوعه في أكبر احتجاج سياسي تشهده موسكو منذ أعوام.

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على 500 شخص آخر خلال مسيرة غير مرخصة في وسط موسكو الشهر الماضي، حسب تقديرات رسمية. وقال أنصار نافالني إن عدد من تم إلقاء القبض عليهم بالفعل يبلغ ضعف ذلك على الأقل.

ونظم أنصار نافالني مسيرات في 100 مدينة بأنحاء روسيا في اليوم نفسه لحشد الدعم لزعيم المعارضة الذي يعتزم الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

ومع ذلك، يحتمل أن تتسبب إدانة سابقة مثيرة للجدل بتهم فساد في منع نافالني من الترشح.