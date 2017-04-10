المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا

المنوفية - مروة فاضل:

أنهت محافظة المنوفية، استعداداتها لبدءانتخابات مجلس النواب التكميلية لدائرة مركزى تلا والشهداء، غدًا الثلاثاء، إذ يتنافس 22 مرشحًا على مقعد أنور السادات، المسقطة عضويته من البرلمان في فبراير الماضي.

وأصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، برئاسة اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام وعضوية السكرتير المساعد ومديرى عدد من الإدارات بالديوان العام، للمتابعة الفورية لعملية سير الانتخابات وعمل اللجان والإشراف المستمر، وتذليل جميع العقبات والمشكلات التى ترد من غرف العمليات بمركزى تلا والشهداء، بجانب تخصيص أرقام تليفونات لتلقى البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المقارات الانتخابية، وضرورة المرور عليها للتأكد من عدم وجود أي عقبات والمتابعة الميدانية للموقف الأمنى وسير العملية الانتخابية بمركزى تلا والشهداء، ورفع التقارير الدورية على مدار الساعة منذ بدء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تقف على الحياد تمامًا من كل المرشحين، وأن إرادة الناخب المصرى هي التى ستفرز أعضاء البرلمان.

يشار إلى أن عدد الناخبين في دائرة مركزي تلا والشهداء 409 ألف و566 ناخبًا، موزعين على 192 لجنة و104 مقرات إنتخابية.

كان مجلس النواب، قد أسقط محمود أنور السادات في فبراير الماضي، بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.