بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

شارك حمدين صباحي، مرشح الرئاسة الأسبق، اليوم، في جنازة مصطفي خضير، رئيس تلفزيون القنال الأسبق، والذي وافته المنية بأحد مستشفيات القاهرة، بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية، بمسقط رأسه في بورسعيد.

شارك في الجنازة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ولد الراحل مصطفي خضير في 26 فبراير عام 1955م، وتخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعمل بمجال الإذاعة والتلفزيون منذ تخرجه، وتقلد العديد من المناصب الإعلامية حتى ترأس القناة الرابعة "تلفزيون القنال"، ثم تولى منصب مستشارا إعلاميا باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حتى خروجه على المعاش منذ عامين.