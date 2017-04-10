بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية

المنيا ــ ريمون الراوي

نظمت جامعة المنيا، اليوم، وقفة للتنديد بتفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، قادها الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، وذلك بعد تنظيم طلاب الجامعة مسيرة حاشدة، طافت أرجاء الحرم الجامعي، مرتدين أوشحة تحمل عبارت تندد بالأحداث الإرهابية.

شارك في الوقفة والمسيرات الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومديري مكاتب رعاية الطلاب والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور جمال الدين أبو المجد، إن غير المستنكرين لهذه الحوادث الإجرامية، مشاركون فيها، مؤكداً أن التفجيرات تستهدف أمن واستقرار الوطن، وأن التفجير لا يستهدف الأقباط فحسب، وإنما يستهدف الوطن كله.

وتابع: "هذا الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة صفنا وعزيمتنا شعباً وقيادةً على اجتثات الإرهاب ودحره من جذوره، فجامعة المنيا كمؤسسة أكاديمية تؤدي دورها مع جميع مؤسسات المجتمع في تغير الفكر ونشر الوعي والتنوير للشباب، وإصلاح عقول الشباب المغرر بهم، وإعادة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام".

كان رئيس جامعة المنيا، قرر تأجيل الاحتفال بعيد العلم والوفاء، وكذلك جميع الاحتفالات خلال هذا الأسبوع، وإعلان الحداد بالجامعة، على أرواح شهداء الوطن.