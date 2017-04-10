تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط
البابا تواضروس يخلع "صدرة الفرح" عقب تفجيري طنطا والإسكندرية
بالفيديو.. اللقطات الأولي لوصول مصابي تفجير طنطا لمعهد ناصر
من أمام مرقسية الإسكندرية.. حكايات متفرقة جمعها الانفجار - (صور)
أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس
اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية.. "قطار الإرهاب يصل كنيسة المرقسية"
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"داعش" يُعلن هوية منفذي هجوم كنيستي طنطا والإسكندريةإقرأ المزيد 12,414
بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسيةإقرأ المزيد 10,409
فيديو يرصد آخر تعليمات أمنية تلقاها "الركايبي" قبل تفجير الكنيسة المرقسية بدقائقإقرأ المزيد 8,397
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية
بالصور.. ضحايا "المرقسية" يرقدون إلى جوار شهداء "القديسين" بدير مارمينا
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط
بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسية
الإبراشي يعرض فيديو جديد لمفجر "المرقسية" يُظهر وجهه بوضوح
فيديو حصري لشهيدة الشرطة قبل تفجير الكنيسة المرقسية بدقائق
بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
فيديو جديد لحادث كنيسة الإسكندرية يرصد طفلاً نجا بحياته قبل ثواني من الانفجار
بالفيديو - السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور