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تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط

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تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط

تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط

بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسية

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بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية

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فيديو جديد لحادث كنيسة الإسكندرية يرصد طفلاً نجا بحياته قبل ثواني من الانفجار

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بالفيديو - السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

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