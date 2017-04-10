بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة

كتبت - هاجر حاتم:

قد لا يتوقع أحدًا أن تتحول مفاجأة قرع الباب لاستلام هدية رائعة، أن يكون بديلها "رصاصة"، فهذا ما حدث بالفعل مع ملكة جمال الفلبين " ماري كريستين بالجاس" ذات الـ 23 عامًا.

استغفل شخصان "ماري" عندما أوهموها بأن تفتح باب الشقة لاستلام باقة من الورود وشوكلاتة، ليصوبا نحوها طلقة نارية برأسها، بمنزلها في بولاكان بالفلبين.

وتم نقلها إلى المستشفى، ولكنها توفت على الفور في عربة الإسعاف، وفقًا لما ذكره موقع العربية.

وعند التحقيقات أفادت الشرطة إن المجرمين فروا على دراجة نارية، وفقًا لما شاهده الجيران، وقال "خوليو ليزاردو" المشرف بشرطة في بلاريدل: "نحن نتابع العديد من الخيوط الآن، بما في ذلك رجل كانت له علاقة رومانسية مع ماري"، وأضاف "لقد وجدنا قذيفة فارغة من مسدس عيار 45 في مكان الحادث، ونعتقد أن اثنين من الرجال قد فرا على دراجة نارية بعد الهجوم".