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«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

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«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي «إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي إيناسيو، القائمة التي سيخوض بها الفريق، مباراة إنبي، المقررة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

جاءت القائمة 18 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش. 

خط الدفاع: علي جبر وإسلام جمال ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح. 

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خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا. 

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي وحسام باولو وأحمد جعفر.

ويغيب عن الفريق كل من محمد مجدي ومايوكا وحسني فتحي للإصابة ومحمد مسعد وعلي فتحي وصلاح ريكو وإبراهيم صلاح وشوقي السعيد ومحمد ناصف وعمر صلاح لأسباب فنية. 

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التحرير

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