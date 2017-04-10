عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة،أن هناك اتجاها لتغيير موعد لقاء الزمالك والمقاصة، المقرر السبت المقبل، ضمن الأسبوع الـ25 من بطولة الدوري، خاصة أن الأمن يرغب الأمن في تأجيله لتزامن موعده مع احتفالات الأقباط بـ"سبت النور".

أضاف حسين، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "نحاول مع الأمن إقامة المباراة في موعدها، وفي حالة رفض الجهات الأمنية، سندرس تقديمها يوما أو تأجيلها لمدة يوم واحد"، مؤكدًا أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، يحاول إقناع الجهات الأمنية، بإقامة اللقاء في موعده.

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أوضح رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة: "مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقررة السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، لن تنقل من ملعب برج العرب، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لم تطلب نقل المباراة من ملعب برج العرب".