أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي

Google+ Print
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي 20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الإسباني خوان كارلوس ماكيدا، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ستدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي، غدًا الثلاثاء، بملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام، وجاءات قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان - محمود السيد.

خط الدفاع: بازوكا - عبد الرحمن فاروق - محمد عطوة - هشام شحاتة - كالوشا - عمرو نبيل - حازم إمام - محمود شعبان - سيسوكو.

شاهد أيضا

خط الوسط: محمد عادل - نور السيد - كابونجا - خالد الغندور - أحمد الشيخ - أحمد الألفي - محمد أسامة.

خط الهجوم: خالد قمر - جدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر