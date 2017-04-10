20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي

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أعلن الإسباني خوان كارلوس ماكيدا، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ستدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي، غدًا الثلاثاء، بملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام، وجاءات قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان - محمود السيد.

خط الدفاع: بازوكا - عبد الرحمن فاروق - محمد عطوة - هشام شحاتة - كالوشا - عمرو نبيل - حازم إمام - محمود شعبان - سيسوكو.

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خط الوسط: محمد عادل - نور السيد - كابونجا - خالد الغندور - أحمد الشيخ - أحمد الألفي - محمد أسامة.

خط الهجوم: خالد قمر - جدو.