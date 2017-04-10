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بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي

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بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي

التحرير

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قرر عدد من نجوم الفن التوجه بالتهديد والوعيد لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي أعلن مسئوليته عن حادثي تفجير كنيسة "مارجرجس" بطنطا، و"المرقسية" بالإسكندرية"، وخاصة أنه توعد بالمزيد من العمليات الإرهابية، بعد أن راح ضحية التفجيرين نحو 44 شهيداً، وأصيب أكثر من 140 شخصاً، نتيجة الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع على الكنيستين بالتزامن مع احتفال الأقباط بأحد الشعانين الذي يسبق عيد "الفصح"، لذا عبّر بعض الفنانون عن غضبهم وقرروا أن يثأروا ممن نزعوا أرواح الأقباط من اجسادها، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز من هدد التنظيم الإرهابي بعد تفجير الكنيستين.

مصطفى قمر

نشر الفنان مصطفى قمر صورة سيلفي له تعبر عن مدى غضبه على تفجيري الكنيستين بطنطا والإسكندرية، وعلّق عليها قائلاً:
"لو شفت حد من اللي عملوا التفجيرات حقتله ومش هاتردد.. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، ومافيش مسامحة في الدم المقصود".

مصطفى قمر

 

 ماجد المصري

بصورة ممسكًا فيها مسدسًا، هدد الفنان ماجد المصري الدواعش قائلاً: "نفسي حد من بتوع داعش يكون قدامي".

ماجد المصري

 

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شريف مدكور

وجّه الإعلامي شريف مدكور رسالة للإرهابيين من خلال برنامجه "شارع شريف" المذاع على قناة النهار قائلاً: "الإرهاب مش هيخلينا مانشتغلش، ولا هيخلينا نقعد نولول.. العالم كله مش هيفضل في حالة حداد هو فيروس موجود هنحاول نتحداه".

وقرر شريف إذاعة حلقته بشكل طبيعي بالرغم من امتناع آخرون عن إذاعة أي برنامج ترفيهي حدادًا على أرواح الشهداء، وتحدى شريف مدكور بذلك الإرهابين بإذاعة الحلقة واحتفاله بأحد السعف، وقال: "مش هتكسروا المصريين".


 
 مرتضى منصور

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرارًا مفاجئًا بعد تفجير الكنيستين، حيث قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أعرف كل الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل نادي الزمالك وعددهم حوالي 500 عضو وهاطردهم جميعًا خارج النادي بعد الحادث الإرهابي اليوم".

 

مرتضى

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التحرير

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