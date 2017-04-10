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12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع

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12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع 12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع

مصراوي Masrawy

الحكم على ورثة سكرتير مبارك بتهمة الكسب غير المشرو

كتب – محمود السعيد:
حجزت الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، الحكم علي ورثة اللواء جمال عبد العزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في اتهامهم بالكسب غير المشروع لجلسة 12 يونيو المقبل.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.
وأيدت محكمة جنايات الجيزة، قرار الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفراد أسرته، لاتهامهم في قضايا فساد جديدة مع أسرة الرئيس مبارك، واستغلال وظائفهم.

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