"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر
من أمام مرقسية الإسكندرية.. حكايات متفرقة جمعها الانفجار - (صور)
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مصراوي يرصد تاريخ الاعتداءات على الكنائس (تسلسل زمني)
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مجلس الدولة ينعى ضحايا التفجيرين الإرهابيين بكنيستي طنطا والإسكندرية
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو
وزارة الداخلية تبدأ في نشر قواتها تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ
النيابة تأمر بحبس 5 متهمين من عناصر حركة "حسم" الإخوانية لمدة 15 يومًا
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بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
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