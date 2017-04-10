مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر

الفيوم – حسين فتحي:

لقي صياد مصرعه أثناء استقلاله دراجة بخارية بمدينة طامية بالفيوم، إثر إطلاق نار عليه.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد كساب، مأمور طامية بمقتل محمد جمعة قاسم، 35 سنة صياد.

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن وراء مقتل الصياد، محمد فوزى سعد، 40 سنة، عامل, وشقيقه علي، 18 سنة، فلاح، يقيمان بمنطقة كفر عبود، وأنهما فاجئا المجنى عليه بثلاث رصاصات بالرأس والفخذ الأيمن، أثناء استقلاله دراجة بخارية خلف محلج القطن بمدينة طامية، وفروا هاربين.

وكشفت التحريات أن مقتل الصياد، جاء أخذا بالثأر منه بعد قتله شقيق المتهمين عام 2015.

واستدعت نيابة طامية، الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين بقتل الصياد.