جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش

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قال لاعب مانشستر يونايتد السابق، رايان جيجز، إن الشياطين الحمر يبالغون في الاعتماد على المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، مطالبًا باقي اللاعبين بالمساهمة في تسجيل الأهداف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح جيجز، أن مانشتسر يونايتد لا يعاني من الكثير من الأخطاء هذا الموسم، حيث يقدم الفريق مستوى مميز كما يتميز بصلابة دفاعية كبيرة، إلّا أن الأمرين اللذان ينقصان الشياطين الحمر هما التركيز أمام المرمى وتقليل الاعتماد المبالغ فيه على إبراهيموفيتش.

أضاف جيجز، أن إبراهيموفيتش هو مهاجم الفريق بالفعل، إلّا أن الفريق ينبغي أن يمتلك تنوع في تسجيل الأهداف من الأجنحة ولاعبي وسط الميدان وحتى المدافعين.

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وتطرق جيجز - للحديث عن خيسي لينجارد الذي يعاني من ندرة أهدافه، مشيرًا إلى أن لاعب هجومي مثل لينجارد لابد أن يسجل الكثير من الاهداف ويصنع ما لا يقل عن 10 أخرين في كل موسم، مشددًا على أن الإنجليزي قادر على هذا الأمر، لكنه بحاجة للتركيز في كرة القدم وتقديم مستوى ثابت في كل مباراة.

وظهر السويدي يمستوى لافت للنظر الأول في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، حيث نجح اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في تسجيل 28 هدفا في جميع المسابقات.