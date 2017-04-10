أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش

Google+ Print
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال لاعب مانشستر يونايتد السابق، رايان جيجز، إن الشياطين الحمر يبالغون في الاعتماد على المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، مطالبًا باقي اللاعبين بالمساهمة في تسجيل الأهداف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح جيجز، أن مانشتسر يونايتد لا يعاني من الكثير من الأخطاء هذا الموسم، حيث يقدم الفريق مستوى مميز كما يتميز بصلابة دفاعية كبيرة، إلّا أن الأمرين اللذان ينقصان الشياطين الحمر هما التركيز أمام المرمى وتقليل الاعتماد المبالغ فيه على إبراهيموفيتش.

أضاف جيجز، أن إبراهيموفيتش هو مهاجم الفريق بالفعل، إلّا أن الفريق ينبغي أن يمتلك تنوع في تسجيل الأهداف من الأجنحة ولاعبي وسط الميدان وحتى المدافعين.

شاهد أيضا

وتطرق جيجز - للحديث عن خيسي لينجارد الذي يعاني من ندرة أهدافه، مشيرًا إلى أن لاعب هجومي مثل لينجارد لابد أن يسجل الكثير من الاهداف ويصنع ما لا يقل عن 10 أخرين في كل موسم، مشددًا على أن الإنجليزي قادر على هذا الأمر، لكنه بحاجة للتركيز في كرة القدم وتقديم مستوى ثابت في كل مباراة.

وظهر السويدي يمستوى لافت للنظر الأول في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، حيث نجح اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في تسجيل 28 هدفا في جميع المسابقات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر