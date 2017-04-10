تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو

كتب -صابر المحلاوي:

تأجيل دعوى أجر الحضانة والمسكن المقامة من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة 8 مايو المقبل لورود التحريات.

أجلت محكمة أسرة قسم الجيزة، اليوم الاثنين، نظر دعوى أجر الحضانة والمسكن المقامة من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي لجلسة 8 مايو المقبل لورود التحريات.

وكان شعبان سعيد محامي هند الحناوي، قد طلب من المحكمة خلال الجلسة السابقة التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية والمباحث عن صافي دخل "الفيشاوي" الصغير وأرباح شركته "الكلب الكريستال".

وكانت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا"، ومصروفات دراستها بلندن وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب "الفيشاوي"، عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديا، وتمت إحالة الطلبات إلى محكمة اﻷسرة لتفصل فيها.