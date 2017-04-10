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الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

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الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

مصراوي Masrawy

دميتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكريملن دميتري بيسكوف أن بلاده ليس لديه معلومات عن عقوبات أمريكية محتملة جديدة ضد روسيا متعلقة بالأزمة السورية حتى الآن، مضيفا أنه بهذا الخصوص فلا

يوجد أساس معقول للرد بإجراءات مضادة محتملة.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم، الاثنين، بخصوص رد موسكو على عقوبات محتملة - "نظرا لعدم ورود معلومات بشأن هذا الأمر فإننا لا نعلم عنه شيئا، ومن الصعب الحديث عن أي رد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الممثلة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، كانت قد تحدثت عن عقوبات جديدة ضد روسيا رغم "أننا لم نسمع بأية إعلانات صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد بشأن هذا الأمر أو عن أي من ممثليه بعد".

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