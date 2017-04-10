بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد ومحمد عامر:

شيع المئات من أهالي الإسكندرية، جنازة أمين شرطة أمنية رشدي، التي استشهدت في تفجير الكنيسة المرقسية، عقب صلاة الظهر، من مسجد العمري، ليواري جثمانها الثرى بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

شارك في الجنازة عدد من قيادات الشرطة وضباط سجن الحضرة، والمئات من الأهالي وأقارب الشهيدة، مرددين: "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، و"في الجنة يا أمنية".

وسيطرت حالة من الحزن على والد الشهيدة، الذي ردد: "حسبي الله ونعم الوكيل.. خطفوكي مني يا شهيدة".

كان انتحارى قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، أمس، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدا من بينهم الملازم أول أمنية رشدي، وإصابة 41 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات الأميري الجامعي والشرطة ومصطفى كامل العسكري.