النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية»

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أكد نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهي، أن أبناء الوطن طالتهم قوى الشر، واصفة إياها بـ"يد العدوان الملحدة".

وذكرت النيابة - في بيان لها اليوم الإثنين - "من ميدان حرب حقيقية، يدرك الضمير الوطني دوران رحاها على أرض وطن بأكمله، يقبل بكل تبعاتها وتكاليفها الفادحة، لصون استقلاله وكرامته، وتحقيق استقراره وأمنه، في عالم مستهدف بأكمله من قوى الشر وأباليس البشر"، يتقدم نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية لكل أهل مصر، أهل المحاربين والمرابطين من أبناء الوطن، الذين طالتهم يد العدوان الملحدة بكل الأديان، بأصدق آيات التعازي والمواساة فى شهداء الوطن الأبرار، وحسبنا مكانتهم في الجنة، عند مليك مقتدر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ناصر الحق على الباطل وفق شريعته، وماحق الكافرين، ونحن على درب الشهادة ماضون.

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