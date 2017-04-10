المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 17.23%، وتم تغطيته بنحو 2.5 مرة، كما تم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 17.13%، وتم تغطيته بنحو 2.2 مرة.

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ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

