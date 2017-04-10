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خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

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خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

التحرير

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تباينت آراء الخبراء حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، حيث يرى البعض أنها تساهم في حدوث استقرارًا للأوضاع الاقتصادية واستكمال برنامج الإصلاح الحكومي، بينما يرى البعض الآخر أن الطوارئ ستؤدي إلى عودة الاقتصاد المصري للخلف.

وكان قد قرر الرئيس عبد الفتاح ، إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية لمدة 3 أشهر، وتبدأ من اليوم الاثنين.

وقال الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي: إن "إعلان حالة الطوارئ في البلاد سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض تام في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية خروج المستثمرين الأجانب من نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الداخلية، فضلًا عن تأثر استثماراتهم الموجودة حاليًا من فرض حالة الطوارئ، وعدم إحساسهم بالأمان، وبالتالي يتسبب في عودة الاقتصاد المصري للخلف، رغم مضي في تنفيذ خطوات الإصلاح.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2016-2017، كما تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

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وأضاف "الغندور" في تصريحات لـ"التحرير"، أن إعلان الطوارئ سيؤدي إلى زيادة الدولار الأمريكي مع توقعات بتخطيه حاجز الـ20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تأثيرها أيضًا على معدلات السياحة، خاصة وأنها في تراجع مستمر نظرًا للعمليات الإرهابية الأخيرة، وقيام بعض الدول بحظر سفر رعاياها إلى مصر.

و كان قد وقع تفجيران بكنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية، أمس، أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

من جانبها قالت الدكتورة ضحى عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية: إن "إعلان حالة الطوارئ في البلاد من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل مصر"، مشيرة إلى أن المستثمر سيشعر بالأمان حال استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأضافت "عبد العزيز" أن الدول الأجنبية تعتبر أن أمن المواطن المصري وتأمين ممتلكاته من جانب وزارة الداخلية مقياسًا حقيقيًا للحالة الأمنية للبلاد، وبالتالي فإعلان الطوارئ من شأنه طمأنة المستثمرين الأجانب على استثماراتهم داخل مصر وعدم تأثرها بالأحداث.

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التحرير

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