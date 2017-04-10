الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ القانون بحزم على المخالفات والتعديات المختلفة، وأن الوزارة هدفها الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني بالمدن الجديدة، ومنع أي مخالفات جديدة.

وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزير الإسكان أصدر قرارًا إداريًا لإزالة التعدي الواقع على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون مدينة سوهاج الجديدة، تقع غالبيتها في منطقة 2800 فدان.

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وأضاف المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، أن القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، نصت على أن يتولى جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.